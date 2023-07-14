У ДТП на Полтавщині загинули водій легковика та мопедіст (фото)

До відділення № 3 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 14 липня надійшло повідомлення від медиків швидкої, що на розвилці автодороги Гадяч-Ромни, неподалік села Млини Лохвицької громади, близько 08:20, сталася дорожньо-транспортна пригода. Слідчі поліції з’ясовують причини та обставини ДТП.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «ВАЗ 2103», під керуванням водія, 1989 року народження, зіткнувся з вантажівкою «МАЗ», під керуванням водія, 1992 року народження.

Унаслідок зіткнення водій легкового автомобіля загинув на місці.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим управлінням ГУНП Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

***

До відділення № 1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу поліції 13 липня, близько 16:40, надійшло повідомлення, що по вулиці Шевченка в селі Наталівка, Гребінківської тергромади, Лубенського району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини. За попередньою інформацією слідства, місцевий мешканець, 1962 року народження, керуючи мопедом Верховина, не впорався з керуванням та упав. Унаслідок падіння чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Пирятинщини, під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини