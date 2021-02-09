У ДТП на Прикарпатті двоє людей загинули, 13 – травмовані (фото)

У результаті ДТП від отриманих травм дві людини загинуло, 13 осіб травмовано. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, слідчі встановлюють всі обставини.

08 лютого близько 23:30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі державного значення Н-10 сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига» в селі Павлівка Ямницької сільської ТГ відбулася ДТП з потерпілими. Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля «Мерседес Бенц Атео», виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Рогатинщини. Також до медзакладу з травмами різного ступеня доставлено ще 13 пасажирів автобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі тверезі.

Водія спеціалізованої вантажівки затримано в порядку ст.208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини