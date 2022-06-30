У ДТП на Прикарпатті загинули двоє людей, ще троє травмовані (фото)

Аварія трапилася в смт. Рожнятів між двома транспортними засобами. Наразі всі обставини зіткнення з’ясовують слідчі в розпочатому кримінальному провадженні.

28 червня о 21:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Креховичі – Дзвиняч» в смт. Рожнятів. На місце аварії негайного виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції, слідчі обласної поліції, слідчо-оперативна група місцевої поліції та рятувальники.

Як попередньо встановили поліцейські, 22-річний водій, мешканець Дубівської територіальної громади, керуючи автомобілем Mazda 6, рухаючись у напрямку села Цінева, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Volkswagen Sharan, яким керував 46-річний місцевий мешканець.

У результаті аварії керманич іномарки Mazda та його 19-річна пасажирка від отриманих трав померли у лікарні.

Водій Volkswagena, його 40-річна пасажирка та ще один пасажир Mazda отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до медзакладу.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські Прикарпаття закликають водії бути пильними на автошляхах та дотримуватись Правил дорожнього руху! Це може врятувати Ваше життя!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини