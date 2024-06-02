У ДТП на Рівненщині загинула жителька Хмельниччини: її чоловік та син – у лікарні (фото)

Автопригода сталася близько 16 години сьогодні, першого червня, на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Ромейки.

Поліцейські встановили, що 41-річний водій автомобіля «Fiat Doblo» — житель міста Нетішин, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Від отриманих травм загинула 40-річна пасажирка — дружина водія.

Кермувальника та їхнього п’ятирічного сина доставили до лікарні: у них медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області