У ДТП на Тернопільщині загинули два неповнолітні мотоциклісти (фото)

Два юнаки, учні 10 та 11 класів, загинули на Кременеччині в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 25 квітня неподалік села Старий Тараж Кременецького району. На Т-подібному перехресті не розминулися автомобіль Citroen Berlingo та мотоцикл марки Honda.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога. Водій іномарки, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на перехрестя. І саме там в нього врізався мотоцикл. В результаті удару і мотоцикліст, і його пасажир загинули на місці події.

З тілесними ушкодженнями госпіталізували до хірургічного відділення водія з автомобіля. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) ККУ. Причину аварії встановить слідство.

«Загинули молоді хлопці, 2006 та 2007 років народження. Удар був на стільки сильний, що їх не врятували навіть шоломи, — розповів на брифінгу начальник ГУНП Олександр Богомол. — Я неодноразово звертався до всіх учасників дорожнього руху, не нехтувати правилами дорожнього руху, адже дорога не прощає помилок. Лише за останню добу працівники поліції притягнули до адмінвідповідальності 13 водіїв, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння».

Аби розвантажити дороги керівник поліції спільно з очільниками військової адміністрації прийняли рішення про зменшення кількості блокпостів на проїжджих частинах, а інженерні споруди, які знаходяться на трасі, тимчасово заберуть.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області