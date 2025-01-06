У ДТП на Тернопільщині постраждали четверо молодих людей (фото)

Внаслідок аварії травми отримали четверо осіб віком від 17 до 21 року. Потерпілих доправили до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 січня близько 1:50 на автодорозі в селі Білокриниця Кременецького району. За попередніми даними, 19-річний житель Кременця, керуючи автомобілем Kia Ceed, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну частину мосту.

Унаслідок зіткнення водія в тяжкому стані доставили до лікарні. Також травми отримали троє пасажирів: 19-річна дівчина та хлопці віком 17 і 21 рік.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області