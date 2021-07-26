У ДТП на трасі Київ-Чоп постраждали 4 дітей та 2 дорослих (фото)

У понеділок, 26 липня на автодорозі М-06 “Київ-Чоп”, поблизу села Розвадів сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляла “Варта 1”.

Відбулося зіткнення двох транспортних засобів на мості.

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області повідомили подробиці автозіткнення та попередили про ускладнення в русі спричинені ДТП.

“Зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda. За попередньою інформацією 7 травмованих, з них 4 дітей та 2 дорослих. Усіх учасників ДТП госпіталізовано з травмами із різними ступенями тяжкості. Рух ускладнений Тягнучка в обидва напрямки приблизно по 1 кілометру. Патрульні організували реверсний рух.” – повідомили у поліції.

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію під час планування поїздки.