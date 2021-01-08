У ДТП на трасі Одеса–Рені загинула жінка, двоє дітей госпіталізовані (фото)

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася близько 13-ї години в селі Миколаївка-Новоросійська, одна людина загинула, ще три – травмовані.

За попередньою інформацією працівників Саратського відділення поліції, які працюють зараз на місці події, 45-річна водійка «Opel» не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет.

Жителька Білгорода-Дністровського була не сама – в салоні автомобіля знаходилися її 71-річна мати, 9-річний син та його приятель-одноліток. На жаль, від отриманих травм літня жінка загинула, дітей лікарі госпіталізували з забиттям грудної клітини, лише кермувальниця відбулася незначними подряпинами, їй госпіталізація не знадобилася.

Наразі повні обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху абo експлуатації транспoрту oсoбами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Закликаємо водіїв до обережності на дорогах. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху. Бережіть себе та оточуючих.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією Саратського ВП)