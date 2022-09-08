У ДТП на трасі «Одеса-Рені» загинули водій і його маленький син, рух ускладнено (фото, відео)
У четвер, 8 вересня, на трасі “Одеса – Рені”, біля села Монаші Білгород-Дністровського району трапилась ДТП, двоє людей загинули. Рух на трасі ускладнено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.
“Сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів із послідуючим загоранням. Загинули 27-річний водій легковика та його 2-річний син”, – йдеться в повідомленні.
При цьому 47-річний кермувальник вантажівки не постраждав.
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