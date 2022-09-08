У ДТП на трасі «Одеса-Рені» загинули водій і його маленький син, рух ускладнено (фото, відео)

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У четвер, 8 вересня, на трасі “Одеса – Рені”, біля села Монаші Білгород-Дністровського району трапилась ДТП, двоє людей загинули. Рух на трасі ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

На трасі "Одеса-Рені" трапилась ДТП: загинула дитина, рух ускладнено

Фото: на трасі “Одеса-Рені” сталася смертельна ДТП (od.npu.gov.ua)

“Сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів із послідуючим загоранням. Загинули 27-річний водій легковика та його 2-річний син”, – йдеться в повідомленні.

При цьому 47-річний кермувальник вантажівки не постраждав.

 

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