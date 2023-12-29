У ДТП на трасі Одеса–Рені загинув водій ВАЗу, а два його пасажири отримали тілесні ушкодження (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 29 грудня, близько першої години в селі Миколаївка-Новоросійська.

Попередньо поліцейські встановили, що місцевий житель, керуючи автомобілем «ВАЗ» та рухаючись трасою М-15 у напрямку Сарати, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем «МАN» під керуванням жителя Черкащини.

Унаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув, а от його двоє односельчан, що перебували в салоні автівки, чоловік та жінка, госпіталізовані до лікарні з травмами голови. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан сп’яніння – він тверезий.

«На місці події працювали слідчі відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції та співробітники ДСНС. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. В рамках кримінального провадження транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Триває слідство, встановлюються повні обставини ДТП», – прокоментував подію начальник територіального підрозділу поліції Андрій Мащенко.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі, особливо у темну пору доби.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції