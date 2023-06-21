У ДТП на Вінниччині загинули двоє осіб та ще двоє травмувались (фото)

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20 червня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський сталось зіткнення двох легковиків, внаслідок якого один з водіїв та його пасажир загинули. Також в цій автопригоді травмувались двоє людей. Слідчі встановлюють обставини та причини подій.

За попередньою інформацією слідства, аварія сталась близько 17.30 на виїзді із  м. Калинівка Хмільницького району.

на вінниччині слідчі встановлюють обставини аварії, у якій загинули двоє осіб та ще двоє травмувались

42-річний водій Volkswagen Golf, житель Хмільницького району, здійснював маневр розвороту та не надав перевагу у русі  автомобілю Mercedes-Benz під керуванням 35-річного жителя Козятинської територіальної громади. Внаслідок аварії водій Volkswagen Golf та його 18-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Водій Mercedes-Benz та його 31-річна пасажирка госпіталізовані до лікарні. 6-річний хлопчик, який перебував у Mercedes-Benz, не постраждав.

на вінниччині слідчі встановлюють обставини аварії, у якій загинули двоє осіб та ще двоє травмувались

Автомобілі поміщено на арештмайданчик. Водій Mercedes-Benz освідуваний, він тверезий.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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