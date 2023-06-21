У ДТП на Вінниччині загинули двоє осіб та ще двоє травмувались (фото)

20 червня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський сталось зіткнення двох легковиків, внаслідок якого один з водіїв та його пасажир загинули. Також в цій автопригоді травмувались двоє людей. Слідчі встановлюють обставини та причини подій.

За попередньою інформацією слідства, аварія сталась близько 17.30 на виїзді із м. Калинівка Хмільницького району.

42-річний водій Volkswagen Golf, житель Хмільницького району, здійснював маневр розвороту та не надав перевагу у русі автомобілю Mercedes-Benz під керуванням 35-річного жителя Козятинської територіальної громади. Внаслідок аварії водій Volkswagen Golf та його 18-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Водій Mercedes-Benz та його 31-річна пасажирка госпіталізовані до лікарні. 6-річний хлопчик, який перебував у Mercedes-Benz, не постраждав.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик. Водій Mercedes-Benz освідуваний, він тверезий.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області