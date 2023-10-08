У ДТП на Вижниччині загинув велосипедист та травмувалася мотоцикліст (фото)

7 жовтня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про аварію з потерпілими у селищі Берегомет. Внаслідок ДТП загинув велосипедист та травмувалася водій мотоцикла.

Для з’ясування обставини на місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції.

Поліцейські попередньо з’ясували, що 28-річний житель Сторожинця, керуючи мотоциклом «KTM 390» допустив зіткнення з велосипедистом.

У результаті ДТП 70-річний житель села Лукавці від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. А травмованого мотоцикліста, медики госпіталізували до лікарні.

Слідчі поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області