У ДТП на Закарпатті загинув 39-річний чоловік, ще одного тяжко травмовано (фото)

У селі Дунковиця Берегівського району Закарпатської області сталася ДТП. Внаслідок аварії один пасажир загинув на місці події, іншого з тяжкими травмами госпіталізували.

Поліцейські встановили, що 37-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням — на мокрому дорожньому покритті виїхав на зустрічну смугу руху, де припустився зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Водії обох транспортних засобів не постраждали. Загинув один з пасажирів Renault — 39-річний чоловік. Ще одного пасажира легкового автомобіля з тяжкими травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.

Машини учасників аварії поміщено на арештмайданчик поліції. У справі буде призначено низку експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об’єктивні обставини події. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»