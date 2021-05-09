У ДТП на Житомирщині загинули чоловік та 15-річний хлопець (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась увечері 8 травня. Унаслідок зіткнення ВАЗівки з деревом загинули її керманич і неповнолітній пасажир. Триває з’ясування причин ДТП.

Близько 21 години до Бердичіського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про ДТП із потерпілими у с. Антополі Андрушівської міської громади.

Попередньо встановлено, що на заокругленій ділянці дороги у вказаному селі водій автомобіля ВАЗ 2101, 48-річний житель Червоненської селищної громади, вочевидь, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

Унаслідок ДТП водій отримав травми, від яких загинув на місці пригоди. Серйозні тілесні ушкодження було діагностовано і в його 15-річного пасажира. Незважаючи на зусилля медиків, хлопець помер.

У рамках розпочатого досудового розслідування правоохоронці з’ясовують причини та усі обставини трагічної автопригоди.

Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись Правил дорожнього руху та заходів безпеки під час поїздок. Шановні керманичі! Щоб не сталось неприємностей чи біди, подбайте, аби швидкість руху вашого автомобіля була такою, при якій ви впевнено могли контролювати свій транспортний засіб.

Відділ комунікації поліції Житомирської області