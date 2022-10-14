У ДТП на Звенигородщині загинули чоловік та 7-річна дитина (фото)

Жінку госпіталізована до лікарні. Поліцією встановлюються повні обставини.

ДТП трапилась близько 13:00 години на заокругленій ділянці при виїзді із міста Звенигородки. Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-2105 виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги в русі водію автомобіля MAN. У результаті сталося зіткнення.

Внаслідок аварії 38-річний водій легкового авто загинув на місці. Його пасажирів, 34-річну дружину та 7-річного сина, у тяжкому доставили до Звенигородської ЦРЛ. На жаль, життя дитині не вдалося врятувати, хлопчик помер.

Наразі слідчими Звенигородського районного відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області