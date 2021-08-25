У ДТП під Полтавою загинули двоє людей, ще один дорослий та дитина – у реанімації

У середу, 25 серпня, на автодорозі М03 поблизу села Поділ під Полтавою сталася смертельна ДТП.

Як повідомили в обласному главку поліції, за попередньою інформацією, близько 12 години дня автомобіль марки Kia Cerato, під керуванням 32-річного водія наїхав на відбійник.

В результаті аварії загинули 45-річна жінка та 47-річний чоловік.

Сам водій та 8-річна дитина отримали травми і були доставлені до лікарні. // «ФАКТИ»