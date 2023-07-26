У ДТП поблизу Коростеня загинув 21-річний водій (фото)

26 липня близько 00:35 на 141 км траси Київ-Ковель сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

Попередньо, водій «Ford Focus», житель Коростенської громади, рухаючись автодорогою у напрямку столиці, допустив зіткнення з вантажівкою Volvo з напівпричепом Schmitz, під керуванням 52-річного тернополянина, який рухався попереду. У результаті легковик загорівся.

Травмованого 21-річного водія «Ford» було доставлено “швидкою” до Коростенської районної лікарні. На жаль, врятувати його життя не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Поліцейські проводять досудове розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України та встановлюють всі обставини події.

Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил безпеки. Зокрема, нагадують, що відповідно до Правил дорожнього руху водіям заборонено керувати транспортним засобом в стані стомлення. Втома може стати причиною автопригод, які стаються у тривалих подорожах та безупинних періодах водіння.

Тож, шановні водії, якщо ви відчуваєте втому чи погіршення стану здоров’я, зупиніть авто у безпечному місці та дозвольте собі відпочити. За необхідності – зверніться по допомогу.

Відділ комунікації поліції Житомирської області