У ДТП в Бердичівському районі загинула 28-річна киянка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 листопада на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, поблизу смт Гришківців.

Попередньо, близько 9:30 водійка автомобіля «Mitsubishi Colt», 28-річна киянка, рухаючись у напрямку м. Вінниці, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху. Там сталося зіткнення з автомобілем «Audi» під керуванням 20-річного вінничанина.

У результаті ДТП жінка-водій отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям та загинула на місці автопригоди.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває з’ясування всіх обставин події.

Шановні водії! Керуючи транспортним засобом, суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Бердичівський районний відділ поліції