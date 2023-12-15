У ДТП в Ізмаїльському районі загинули двоє односельців (фото)

Автопригода сталася 14 грудня між селами Кислиця та Стара Некрасівка.

Учора на спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік декілька днів тому поїхав з дому на своїй автівці та досі не повернувся. Поліцейські офіцери Саф’янівської громади негайно розпочали пошуки зниклого. Опитавши людей, правоохоронці з’ясували, що розшукуваного востаннє бачили біля місцевої водойми 13 грудня. Продовживши пошуки, сьогодні вранці при огляді каналу для зрошення полів, який розташований між селами Кислиця та Стара Некрасівка, поліцейські виявили у воді автомобіль, що належав зниклому безвісти чоловіку.

Викликані на місце події співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуації підняли транспортний засіб на поверхню. В автомобілі знаходились тіла зниклого чоловіка та його знайомої односельчанки.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням, виїхав з траси і в’їхав у водойму.

«Наразі відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобам, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках кримінального провадження поліцейські призначили низку експертиз, у тому числі для встановлення точної причини смерті чоловіка і жінки. Попередня ж причина смерті – асфіксія внаслідок утоплення. Слідство триває», – повідомив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Ізмаїльський районний відділ поліції