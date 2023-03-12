У ДТП в Миколаївському районі загинули двоє чоловіків (фото)

Вчора, 9 березня, приблизно о 22:15 на автодорозі «Миколаїв-Доманівка-Берізки», поблизу села Михайлівка Миколаївського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Opel Astra. Водій легковика, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди водій та пасажир автомобіля, чоловіки 44-х та 50-ти років загинули на місці.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 063-426-16-72 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області