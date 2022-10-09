У ДТП в Полтаві травмувалась малолітня дитина та медичні працівники (фото)

До Полтавського районного управління поліції 8 жовтня, близько 16:50 години, надійшло повідомлення під перехожих про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась на перехресті вулиць Європейській та Шевченка обласного центру.

За попередньою інформацією відбулось зіткнення між автомобілем Skoda Kodiaq, під керуванням водія 1988 року народження та автомобілем швидкої медичної допомоги. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала 12-річна пасажирка автомобіля ШМД, 40-річний лікар, 21-річна фельдшерка, та 38-річний водій швидкої. Всі учасники події є місцевими мешканцями.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі обставини події з’ясовують слідчі.

Відділ комунікації Полтавщини

(За інформацією Полтавського

районного управління поліції)