У ДТП за участі мотоциклістів загинуло двоє волинян

Опубликовано

Минулими вихідними у автопригодах за участі мотоциклістів двоє людей загинуло, ще одна  особа травмувалася.

Вночі 24 квітня поблизу села Охнівка  Володимир-Волинського району 27-річний житель села Стенжаричі, керуючи мотоциклом  ИЖ Юпітер-3,  не вибрав безпечної швидкості руху та в’їхав  у  недіючий блокпост із автомобільних покришок. Внаслідок автопригоди 28-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм помер на місці. Водія госпіталізували до лікарні.

Цього ж дня,  близько  20:00 52-річний волинянин, керуючи мотоциклом FORTE по ґрунтовій дорозі в с. Галузія  Камінь-Каширського району, не впорався з керуванням, виїхав  за межі проїзної частини та в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці.

За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Крім цього, у Камінь-Каширському районі 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Lifan не впорався з керуванням, упав та отримав тілесні ушкодження. Водій перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання про  внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Волинської області

Like

Метки:

Читайте также: