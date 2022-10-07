У ДТП загинуло двоє людей: поліцейські встановлюють обставини автопригод на Прикарпатті (фото)

Аварії із летальними наслідками сталися на Долинщині та Коломийщині. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження.

Вночі, 5 жовтня, о 21 годині на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася в Болехівській територіальній громаді.

Правоохоронці з’ясували, що водій, 22-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку, по смузі руху мотоцикла. Від отриманих травм 51-річний керманич двоколісника загинув на місці події.

Водія мотоцикла перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезий.

Ще одна смертельна аварія трапилась, 6 жовтня, близько 8:40 в селі Лісна Слобідка, Коршівської територіальної громади. Там зіткнулися два транспортні засоби. Співробітники поліції, що прибули на місце аварії, встановили, що водій, 65-річний мешканець Коломийщини, керуючи автомобілем LADA Kalina, рухаючись в напрямку обласного центру, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним транспортним засобом Mercedes-Benz, яким керував 57-річний мешканець Івано-Франківська.

У результаті аварії керманич легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водій вантажівки за кермом був тверезий.

За фактами автопригод розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліція Прикарпаття наголошує на неухильному дотриманні Правил дорожнього руху. Будьте обережними на дорогах, вибирайте безпечний швидкісний режим та не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини