У Дубенському районі загинув неповнолітній мотоцикліст, який врізався у дерево

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Смертельна автопригода сталася сьогодні, дев’ятого листопада, близько 10 години у селі Глибока Долина колишнього Демидівського району.

Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що 15-річний місцевий житель — водій мотоцикла «Іж», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини, де врізався у придорожнє дерево.

врізався у дерево: у дубенському районі загинув неповнолітній мотоцикліст

Від отриманих травм хлопець, який був без мотошолому, загинув на місці події.

Відомо, що двоколісний підліток придбав лише три дні тому.Фатальну поїздку бачив рідний брат, який і викликав “швидку”

Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці ж наголошують: керувати мотоциклом дозволено за наявності посвідчення водія із 16 років та обов’язково у засобах захисту.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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