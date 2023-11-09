У Дубенському районі загинув неповнолітній мотоцикліст, який врізався у дерево

Смертельна автопригода сталася сьогодні, дев’ятого листопада, близько 10 години у селі Глибока Долина колишнього Демидівського району.

Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що 15-річний місцевий житель — водій мотоцикла «Іж», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини, де врізався у придорожнє дерево.

Від отриманих травм хлопець, який був без мотошолому, загинув на місці події.

Відомо, що двоколісний підліток придбав лише три дні тому.Фатальну поїздку бачив рідний брат, який і викликав “швидку”

Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці ж наголошують: керувати мотоциклом дозволено за наявності посвідчення водія із 16 років та обов’язково у засобах захисту.

Відділ комунікації поліції Рівненської області