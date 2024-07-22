У двох ДТП на Одещині троє людей загинули, ще четверо травмувалися (фото)

Обидві автопригоди сталися у суботу, 20 липня, на 424 км автодороги Київ-Одеса.

У першій аварії, яка сталася близько першої години, поліцейські попередньо встановили, що 30-річний мешканець Миколаївської області, рухаючись на вантажному автомобілі «MAN» з причепом у напрямку Одеси, здійснив зіткнення з вантажівкою «Камаз» під керуванням 49-річного мешканця Ананьївського району, який рухався попереду в попутному напрямку. В подальшому, 30-річна жителька Вінницької області, яка прямувала до Одеси на позашляховику «Ford Edge», здійснила наїзд на вантажівку «MAN», яка перебувала в нерухомому стані.

Унаслідок ДТП загинула кермувальниця позашляховика та 34-річна киянка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. Ще двох пасажирів цієї автівки, вінничан віком 34-х та 35-ти років, доправили до лікарні, де одному діагностували відкритий перелом передпліччя, закритий перелом стегна забій грудної клітки, а другому – перелами руки, плеча, ребер та пневмоторакс. Водії вантажних транспортних засобів не постраждали. Водія «Камазу» на місці перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий, а у керманича «MAN» в медичному закладі відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння.

Друга ДТП сталася близько 15-ї години на тій же ділянці дороги. За попередньою інформацією, 42-річний мешканець Дніпропетровської області, керуючи легковим автомобілем «Skoda» під час руху заснув за кермом і здійснив зіткнення з бензовозом «Ford» під керуванням 38-річного мешканця Ізмаїльського району, який їхав попереду нього. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич легковика загинув на місці, а двох його пасажирів 10-ти та 48-ми років госпіталізували до лікарні, де хлопчику діагностували закритий перелом стегна, а жінці – травму шийного відділу хребта та забій грудної клітки. Водій бензовозу не постраждав, його поліцейські перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

На місцях автопригод працювали слідчого-оперативні групи відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції.

Відомості про події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. По першій ДТП за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо спричинили загибель кількох осіб, а по другій – за частиною 2 тієї ж статті, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

В рамках проваджень поліцейські помістили транспортні засоби на арештмайданчик і призначили низку судових експертиз.

Слідство триває.

Встановлюються повні обставини дорожньо-транспортних пригод.

Вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними й обережними за кермом.

Березівський районний відділ поліції Одещини