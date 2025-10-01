У Франції зупинили танкер «тіньового флоту» РФ, який може бути причетний до запуску дронів над Європою

Танкер неодноразово змінював назву та прапор.

За даними MarineTraffic, 20 вересня танкер вийшов з порту Пріморска, пройшов через Балтійське і Північне моря, у територіальних водах Данії, а потім на захід через Ла-Манш. Нафтовий танкер прибув до берегів Франції у понеділок. Після того, як Boracay обігнув північно-західний берег Франції, його почав супроводжувати французький військовий корабель.

Зазначається, що «Pushpa» це одна з його численних назв. Побудований у 2007 році, підозрілий нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор, будучи зареєстрованим по черзі в Габоні, на Маршаллових островах або в Монголії, згідно з веб-сайтом www.opensanctions.org. Крім Європейського Союзу, він перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії, згідно з тим же джерелом. До грудня 2024 року цей танкер мав назву Kiwala. У квітні ВМС Естонії затримали Kiwala за відсутність прапора і страховки.

Цей танкер є одним із суден, що перебувають у центрі розслідування в Данії після того, як останніми днями над кількома чутливими об’єктами, такими як військові бази та аеропорти, пролітали невідомі безпілотники.

За даними спеціалізованого сайту The Maritime Executive, судно могло служити «стартовою платформою» або «приманкою». Однак, відповідаючи на запитання з цього приводу, Емманюель Макрон закликав залишатися «дуже обережними».

Як повідомили в середу журналісти AFP, на борт танкера російського «фантомного флоту», затриманого біля берегів Сен-Назера (Атлантична Лоара), піднялися французькі військові.

У прокуратурі Бреста повідомили, що розпочали попереднє розслідування за «відсутність документів, що підтверджують національність і прапор судна» та «відмову підкоритися». Воно було розпочато «щодо морських злочинів, про які 29 вересня 2025 року повідомив префект морської адміністрації Атлантики, що можуть бути пов’язані з деякими членами екіпажу судна». Справою займаються слідчий відділ морської жандармерії та об’єднання морської жандармерії Атлантики.

«Цей екіпаж допустив дуже серйозні порушення, що є підставою для порушення кримінальної справи», – заявив Емманюель Макрон.

Це вже не вперше за тиждень у повітряному просторі Данії зафіксували дрони невідомого походження. 22 вересня аеропорт Копенгагена призупинив роботу через фіксацію невідомих дронів у повітряному просторі.

Згодом впродовж тижня ще кілька аеропортів Данії призупиняли роботу через дрони у повітрі. Їх фіксували біля об’єктів критичної інфраструктури та військових баз.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен не виключила причетність Росії до інциденту з дронами. Вона аргументувала це порушенням повітряного простору Польщі та Естонії з боку Росії. // Дзеркало тижня