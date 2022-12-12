У Голосіївському районі столиці згорів ресторан грузинської кухні

У понеділок, 12 грудня, у Голосіївському районі на вулиці Васильківській сталася пожежа в закладі грузинської кухні Gaga.

О 00:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Васильківській 23/16, що у Голосіївському районі столиці. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

Як виявилося, пожежа виникла на 1-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку в приміщенні кухні ресторану. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, о 00:32 пожежу на загальній площі 40 кв. м було локалізовано та о 00:41 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено витяжну систему, побутову техніку, закопчено стіни та стелю кухні, розібрано 5 кв. м вентиляційної шахти.

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки та 15 чоловік особового складу. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи. Жертв та постраждалих немає.