У горах біля Славського травмувалися чотири лижники, серед яких 9-річна дитина

Туристи зазнали травм унаслідок не дуже професійного катання на лижах.

У Карпатах рятувальники евакуювали групу травмованих лижників. Туристи зазнали травм унаслідок не дуже професійного катання на лижах.

Серед постраждалих була дев’ятирічна дитина, повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«У Львівській області гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, серед яких була дев’ятирічна дитина», – сказано в повідомленні.

Рятувальники закликали лижників бути уважними під час катання.

У ДСНС нагадали правила безпеки на гірськолижних трасах:

дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягати захисне спорядження.

Lb.ua