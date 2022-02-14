У горах біля Славського травмувалися чотири лижники, серед яких 9-річна дитина
Туристи зазнали травм унаслідок не дуже професійного катання на лижах.
У Карпатах рятувальники евакуювали групу травмованих лижників. Туристи зазнали травм унаслідок не дуже професійного катання на лижах.
Серед постраждалих була дев’ятирічна дитина, повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
«У Львівській області гірські рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи допомогли чотирьом травмованим туристам-лижникам, серед яких була дев’ятирічна дитина», – сказано в повідомленні.
Рятувальники закликали лижників бути уважними під час катання.
У ДСНС нагадали правила безпеки на гірськолижних трасах:
- дотримуватися безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
- не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
- одягати захисне спорядження.