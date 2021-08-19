У гуртожитку столичного вишу застрелився підполковник поліції — ЗМІ

У Печерському районі Києва в четвер, 19 серпня, знайшли тіло чинного співробітника поліції Сергія Горошка. Нібито чоловік наклав на себе руки, вистріливши в голову.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Тіло знайшли в гуртожитку Національного транспортного університету, розташованого на вулиці Михайла Бойчука.

«Підполковник поліції, 1982 року народження, працював в Департаменті превенції Нацполіціі. Він жив на першому поверсі цього гуртожитку. Попередньо, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з карабіна. Перед смертю поліцейський подзвонив матері», – розповів наш співрозмовник.

Він додав, що на місці загибелі підполковника було знайдено записку із словами «вибачте мене».

На місце події прибули начальник та слідчо-оперативна група Печерського району Києва.

Зазначимо, згідно з розміщеною на сайті Youcontrol декларацією, загиблий Горошко обіймав посаду заступника начальника відділу Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.