У Харківській області електрик підірвався на вибуховому пристрої

Співробітник “Харківобленерго” підірвався на вибуховому пристрої біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Він зазначив, що 46-річний чоловік отримав серйозну травму, його госпіталізували. Зараз медики надають чоловіку усю необхідну допомогу.

Синєгубов нагадав, що мінна небезпека у Харківській області залишається дуже високою. Тому він закликає усіх бути максимально уважними та обережними.

Так, пересуватися потрібно лише перевіреними шляхами, не виходити на узбіччя, не відвідувати ліси, лісосмуги та поля. А в разі виявлення підозрілого предмета його не можна чіпати – слід одразу звертатися до ДСНС.