У Харкові поліцейські вилучили у луганського блогера авто з наліпками «полюція»

У Харкові водій обклеїв свій автомобіль символікою, схожою на поліцейську, але замість напису «поліція» на авто були написи «полюція».

Як розповідають правоохоронці — дане авто було помічено на парковці торгівельного центру.

Поліцейські вилучили машину та помістили її на майданчик тимчасового зберігання. Користувачем автомобіля виявився 37-річний харків’янин, уродженець міста Луганська.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. // Вартові еспресо