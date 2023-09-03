У Харкові поліція врятувала дитину, яка понад добу пробула одна в зачиненій квартирі

Ця подія трапилась в Холодногірському районі міста Харкова. Патрульні прибули на виклик про те, що вже майже добу заявницю затоплюють з квартири зверху. Також вона повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач.

Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці.

Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там маленьку дівчинку. Дитина постійно плакала, була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови.

Медики ушпиталили маленьку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції, які надалі розшукають батьків дитини. Надалі цією справою займуться слідчі.

Дякуємо небайдужим за виклик та екстреним службам, які допомогли врятувати дівчинку.

Патрульна поліція України