У Харкові в результаті вибуху в гаражному кооперативі загинув 34-річний чоловік

Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми.

Повідомлення про вибух надійшло до Харківського РУП № 2 11 березня о 12:30. За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Поліцейські обмежили доступ сторонніх осіб на зазначену територію для проведення детального огляду місцевості на предмет наявності вибухових речовин та пристроїв.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний харків’янин. З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Відділ комунікації поліції Харківської області