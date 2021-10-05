У Харкові вантажівка збила на переході двох дітей, вони госпіталізовані з тяжкими травмами

Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.

В Харкові вантажівка на пішохідному переході збила двох дітей. Вони з тяжкими травмами доправлені до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

ДТП трапилося 4 жовтня близько 16:45. Вантажівка «DAF XS» з напівпричепом наїхала на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років.

Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми. Їх доставили до харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги.

«На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків», — йдеться у повідомленні.

За фактом травмування дітей поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі вирішується питання про затримання 33-річного водія. // LB.ua