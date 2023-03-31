У Херсонській області троє енергетиків підірвались на російській міні (фото)
Двоє чоловік загинули, ще один дістав поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
“У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей”, – йдеться у повідомленні.
Зокрема, постраждали енергетики, які працювали над відновленням електромереж.
“За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один – дістав поранення”, – йдеться у повідомленні. На місці вже працюють бригади швидкої допомоги. // УНІАНTweet