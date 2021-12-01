У Хмельницькому судитимуть винуватців ДТП, у якій загинув 20-річний юнак

Відповідати доведеться і 19-річній дівчині, яка безпосередньо була за кермом, і 21-річному чоловікові, який передав їй кермування, незважаючи на те, що підозрювана взагалі не мала водійського посвідчення.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталась 28 серпня цього року близько 03.40 години в м. Хмельницькому по вул. Волочиській. Автомобіль «Фольксваген» врізався у дерево та перекинувся. Внаслідок ДТП 20-річний пасажир автомобіля, місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці події. Ще троє молодих людей — 19-річна дівчина та двоє чоловіків віком 21 та 20 років — отримали травми.

У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що за кермом автівки перебувала 19-річна дівчина, яка навіть не мала водійського посвідчення. А 21-річний власник авто перебував поряд у якості пасажира. Відтак, відповідати за ДТП зі смертельними наслідками доведеться обом: дівчині — за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ, власнику авто — за ст. 287 (Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має такого права) ККУ.

30 листопада слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже скерували обвинувальний акт до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області