У Хустському районі загинув водій легковика, який злетів у річку

Неподалік села Синевир Хустського району 41-річний водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів з дороги в річку. Наразі поліцейські встановлюють обставини цієї автопригоди. За даним фактом у поліції розпочато слідство.

Вчора зранку до співробітників Відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік Національного природного парку «Синевир».

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели огляд місця події та з`ясували попередні обставини аварії. Встановлено, що близько 2-ої години ночі 41-річний водій автомобіля марки «Daewoo Lanos» рухався по автодорозі в напрямку села Синевир Хустського району. Проїжджаючи неосвітлений і мокрий відрізок дороги, чоловік не впорався з керуванням та з’їхав в русло річки Теребля. Там транспортний засіб перекинувся на дах і повністю занурився у воду.

Водій був не в змозі вибратись із салону автомобіля та загинув на місці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини, в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначено ряд експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин за яких трапилася ДТП.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області