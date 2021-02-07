У Іршаві водій на «VW Golf» в’їхав у службове авто поліції та намагався втекти з місця пригоди

20-річний водій в’їхав у службове авто поліцейських, внаслідок чого незначні травми отримала дільнична офіцер поліції. На винуватця аварії складено два адміністративні протоколи

Сьогодні, 6 лютого, вночі співробітники Головного управління поліції Закарпаття проводили слідчий експеримент у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася наприкінці минулого року. Слідчі дії проводили по вулиці Шевченка у Іршаві.

Саме в цей час водій «Volkswagen Golf» не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі службовим автомобілем поліцейських, які були залучені до охорони місця проведення відтворення. Внаслідок ДТП травмувалася дільнична офіцер поліції. 20-річний чоловік спробував втекти з місця події, проте його швидко наздогнали.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді забою передньої поверхні грудної клітки. Їй надано допомогу та відпущено з лікарняного закладу. Ушкодження поліцейської виявилися незначними.

За даним фактом відносно водія «Volkswagen Golf» складені матеріали за ст. 124 та 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Також водія освідчено, за кермом він був тверезим.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області