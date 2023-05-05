У Кам’янському чоловік отримав тяжкі травми в результаті вибуху автомобільного колеса

У Кам’янському на одному із підприємств від вибуху колеса тяжких травм отримав чоловік.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” з посиланням на завідувача міської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ларису Биданцеву.

3 травня під час накачування шини колеса компресором водій не закріпив її у металевій клітці, пішов з місця виконання роботи та залишив процес без контролю. При його поверненні шина раптово вибухнула, а вибуховою хвилею і частинами клітки, що розірвалася, водій був важко поранений.

З діагнозами поєднана травма тіла, відкрита ЧМТ, струс головного мозку, рвана рана тім’яної ділянки, рвана рана правої щоки, кровотеча з ран, відкус язика, відкритий перелом лівої малогомілкової кістки чоловіка було госпіталізовано до Кам’янської лікарні швидкої допомоги.