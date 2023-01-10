У Кам’янському районі під час пожежі у приватному будинку загинули жінка та її 4-річна донька

Мати та її малолітня донька загинули під час пожежі у Кам’янському районі 10 січня.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на сайт ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Вночі пожежа спалахнула у будинку на вулиці Чкалова у селищі Дніпровське. На місце події направили рятувальників із Верхньодніпровська та Кам’янського.

На момент прибуття надзвичайників 40-річний господар будинку зумів вибратися надвір. Він отримав численні опіки. У будинку залишалися 34-річна жінка та її 4-річна донька.

Співробітники ДСНС відразу ж розпочали гасіння вогню. На жаль, врятувати жінку та дитину не вдалося. Їхні обгорілі тіла змогли знайти лише після того, як вогонь був приборканий.

Вогонь знищив дах будинку та майно всередині на площі 70 кв. м.