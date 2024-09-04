У Кам’янському районі поліцейські розшукують зниклого 16-річного хлопця (фото)

23 серпня Бєляков Іван пішов з місця мешкання, що знаходиться в селищі Промінь Кам’янського району, та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме. Інформація про зникнення надійшла до поліції 4 вересня.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, поголений налисо.

Одягнений: чорні шорти з білими смугами збоку, чорна футболка з написом білого кольору – Paris .

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Івана Бєлякова просимо повідомити за телефонами️: (05654) 9-21-81, 068 848 41 22 (Кринички), 096-586-94-41 (Кам’янське) або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП