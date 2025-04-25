У Камʼянці-Подільському 27-річний віртуоз керма на «Toyota Land Cruiser» спробував міцність металевого паркану – двоє травмованих

У Камʼянці-Подільському поліцейські зʼясовують обставини ДТП, у якій травмувалось двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 24 квітня, близько 18:30 години по вул. Івана Виговського.

27-річний житель Камʼянця-Подільського, керуючи автомобілем «Toyota Land Cruiser», не врахував дорожньої обстановки, зʼїхав з дороги, після чого зіткнувся з металевим парканом.

Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, медики госпіталізували його до лікарні. Також травмувався 32-річний пасажир «Toyota», йому надали допомогу без госпіталізації.

За даним фактом слідчі Камʼянець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

Джерело: https://hm.npu.gov.ua/news/u-kamiantsi-podilskomu-politseiski-ziasovuiut-obstavyny-dtp-u-iakii-travmuvalos-dvoie-liudei