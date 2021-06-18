У Камінь-Каширському районі внаслідок автопригоди постраждав 15-річний хлопець, поліція з’ясовує обставини ДТП

Аварія трапилася учора, 17 червня, на автодорозі у селі Нуйно. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом автомобіля Volkswagen LT перебував 23-річний житель Камінь-Каширського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у зупинку громадського транспорту.

Внаслідок автопригоди 15-річний пасажир транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.

Цього ж дня по проспекту Перемоги у Луцьку 67-річний місцевий житель, керуючи автобусом Богдан, збив 68-річного велосипедиста.

Після надання медичної допомоги постраждалий від госпіталізації відмовився.

За обома фактами ДТП тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області