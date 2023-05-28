У Камінь-Каширському районі двоє людей загинуло у зіткненні легковика з вантажівкою (фото)
Автопригода трапилася сьогодні близько 7 години ранку на автодорозі сполученням Київ–Ковель поблизу селища Маневичі.
Легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF, під керуванням 59-річного жителя Любешівщини.
У легковику знаходилося двоє жителів Донецької області – 46-річний чоловік та 63-річна жінка, вони загинули на місці пригоди.
Нині за фактом летальної ДТП проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини трагедії.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet