У Казахстані стався вибух у шахті: загинув 21 гірник, ще десятки під землею

У Казахстані в Карагандинській області стався вибух метану в шахті імені Костенка, щонайменше 21 загиблий.

Про це повідомляють пресслужба компанії АТ “АрселорМіттал Теміртау”, яка володіє шахтою, “Медуза“.

У компанії заявили, що в момент події в шахті перебували 252 шахтарі, 208 із них вивели на поверхню.

Загинула 21 людина, у шахті залишаються ще 23 гірники.

За даними компанії, у лаві стався вибух газометану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду “припинити інвестиційне співробітництво”, уже створено урядову комісію для розслідування вибуху.

Прокуратура країни також почала розслідування. // УП