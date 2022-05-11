У Києві авто на великій швидкості врізалося в захисні блоки: загинули двоє людей (фото)

У Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла в захисні блоки посеред дороги. Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал «dtp.kiev.ua».

Інцидент стався на Троєщині на вулиці Радунська. Автомобіль їхав на швидкості понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило.

У поліції повідомили, що пасажир — чоловік, 1978 року народження, анкетні дані водія встановлюються.