У Києві авто збило пішохода, який перебігав через 8-смуговий проспект

Нагадаємо, у місті Києві, у Дніпровському районі на проспекті Соборності сталася ДТП з вини пішохода.

Як розповіли свідки, пішохід переходив восьмисмуговий проспект. Дійшов до реверсивної смуги, після чого побіг і потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Passat.

Як розповів водій Фольксвагена, він рухався у правій смузі, бо якраз збирався заїхати під шляхопровід і побачив пішохода вже мало не перед капотом, його не було видно до останнього через інші машини. Незважаючи на невелику швидкість близько 50 кілометрів на годину і застосоване екстрене гальмування уникнути наїзду, на жаль, не вдалося.

Травмованого пішохода госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Свідки стверджують, що пішохід був п’яний. Так це чи ні має з’ясувати слідство.

Відзначимо, що до найближчого підземного пішохідного переходу треба було пройти менше 100 метрів. // Вартові еспресо