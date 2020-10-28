У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ, убивши людину

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

В Києві в районі станції метро Видубичі водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинки та зніс МАФ. Внаслідок ДТП загинула одна особа, двоє отримали тілесні ушкодження.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«До столичної поліції по спецлінії 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро Видубичі сталася автопригода з потерпілими. На виклик негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП», — йдеться у повідомленні.

Наразі столичні правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. На місці працюють лікарі та поліцейські. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. // LB.ua

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