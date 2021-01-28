У Києві двоє чоловіків упали в шахту ліфта. Один з них загинув на місці

Один із потерпілих загинув, іншого з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Подія трапилась у провулку Приватному, що у Святошинському районі. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та лікарі.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 1990 та 1998 років народження, впали у шахту ліфта у недобудованому багатоповерховому будинку. Від отриманих травм один із них загинув, а іншого з численними ушкодженнями госпіталізували у медичний заклад.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У рамках розслідування будуть встановлені обставини та причини події.

Відділ комунікації поліції Києва