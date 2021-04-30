У Києві матір підозрюваного заповіла все своє майно прокурору, щоб затягнути процес

У Києві матір одного з фігурантів справи про валютне шахрайство намагалася врятувати сина від обрання запобіжного заходу або затягнути процес, оформивши на прокурора заповіт.



Про випадок на своїй сторінці у Facebook розповіла речниця київської прокуратури Надія Максимець.

Мова йде про справу, в межах якої правоохоронці днями затримали групу валютних шахраїв. Слідство вважає, що вони близько 5 місяців ошукували клієнтів через фейкові пункти обміну валюти. Чотирьох учасників групи затримали 26 квітня після чергової афери на 64 тис. дол.

Затриманим повідомили про підозру та внесли клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Судові засідання в Печерському районному суді тривають третій день. За словами Максимець, їм постійно намагаються перешкоджати.

Зокрема, засідання постійно відкладаються через клопотання сторони захисту про відводи судді, прокурору, секретарю.

“І потім знову по другому колу. Додам ще безпідставні виклики швидкої медичної допомоги, а також клопотання про проведення засідань то в режимі відеоконференції, то навпаки з безпосередньою участю підозрюваних”, – розповіла речниця.

Окрім того, один з підозрюваних надав суду довідку про позитивний тест на COVID-19. При цьому, за словами Максимець, довідка мала ознаки підроблення і, як з’ясувалося, медична установа її не видавала. За цим фактом вже також розпочато кримінальне провадження щодо підроблення документів.

“Коли ж і ці заходи не допомогли, підозрювані пішли на ще один оригінальний хід. Так, мати одного з підозрюваних сьогодні оформила заповіт, яким усе належне їй рухоме та нерухоме майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, у випадку її смерті належатиме прокурору у даному кримінальному провадженні”, – повідомила речниця прокуратури.

Максимець зазначила, що такий захід створює штучний привід для відводу прокурора і знову ж затягування процесу. // Діло